A magyar nő kikosarazta az amerikai elnököt

Hétfőn volt száz éve, hogy megszületett az Egyesült Államok 35. elnöke, John Fitzge­rald Kennedy. A legendás JFK nem csak annak kapcsán olyan ismert, hogy a mai napig rejtélyek övezik a meggyilkolását, de azért is, mert sok szeretőt tartott. Ám volt egy magyar nő, akit nem tudott ágyba vinni.

A ritka keresztnevű Sztankó Enüd Magyarországon született, s ahogy oly sokan, ő is a második világháború elől menekülve ju­tott el az Egyesült Államokba. Mivel gyógyszerész apja többször is megfordult Németországban, Enüd az USA-ban angol- és németnyelv-tanárként kereste kenyerét.







Sztankó Enüd JFK utolsó szülinapi partiján az elnök öccse, Bobby mellett, a kép jobb szélén

A szőke, dekoratív hölgy 26 évesen, egyik barátnőjén keresztül került közeli kapcsolatba a Kennedy-adminisztrációval. He­len Chavchavadze a first lady, Jackie Kennedy unokatestvérének jegyese volt, nem mellesleg pedig az elnök egyik szeretője. Enüd 1962 őszén meghívást kapott egy privát vacsorára, ahol Kennedy mellé ültették. Az elnök ezzel indította a beszélgetést: remélem, maga nem kém. Mire Enüd azt felelte: ha tudni akarja, van egy mikrofon az asztal alatt. Kennedy ezen jót derült.

A későbbiekben is sokat be­szélgettek. Szóba került hazánk felvétele az ENSZ-be, és az elnököt lenyűgözte a nő élettörténete. Még segített is neki, hogy a szintén az Egyesült Államokban élő édesapját egy jobb kórházba helyezzék át. Mindez persze részben azt szolgálta, hogy Kennedy magáévá tehesse a nőt.







A tragikus sorsú elnök imádta a nőket és a szexet, nem volt hűséges gyönyörű feleségéhez © AFP

– Világossá tettem számára, hogy nem akarok lefeküdni vele. Szinte megőrült, hogy visszautasítottam. En­nek ellenére tudtam, hogy nem lettem volna számára annyira érdekes, ha beadom a derekam – meséli Enüd a Kegyelem és hatalom: a Kennedyk saját világa a Fehér Házban című kötetben.

A jó viszony így is megmaradt a két ember között, olyannyira, hogy Enüd részt vett Kennedy 1963. május 29-én tartott privát születésnapi partiján, amit egy jachton tartottak. Bár a nő korábban sosem idegeskedett az előkelő társaságban, ezúttal annyira zavarban volt, hogy magyarul kívánt boldog szülinapot az elnöknek.

John Fitzgerald Kennedyt abban az évben, november 22-én ölték meg. Néhány nappal előtte át akarta hívni magához Enüdöt, hogy beszélgessenek. Bár a nő meglehetősen lehangoltnak vélte a telefonban az elnököt, végül mégsem ment át hozzá, mert a first lady éppen nem tartózkodott a Fehér Házban, és nem akart félreértést.

– Később nagyon bántott, hogy nem láthattam őt az utolsó lehetséges alkalommal, s barátként nem voltam ott neki, amikor hívott – árulja el Enüd a könyvben.







A kor szexszimbóluma, Marilyn Monroe volt Kennedy leghíresebb szeretője © AFP

A nőfaló

Kennedy számtalan szeretőt tartott, híres mondása volt, hogy ha nem szexelhet mindennap, akkor megfájdul a feje. Úgyhogy sok skalpot begyűjtött, köztük több hírességét is. Mind közül a legismertebb Marilyn Monroe, de Marlene Dietrich, Angie Dickinson és Gene Tierney színésznő is tiszteletét tette JFK ágyában, miként sztriptíztáncosok és a Fehér Házban dolgozó gyakornokok, titkárnők is.