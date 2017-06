A lúgos támadás áldozata: „A kórházban is attól rettegtem, hogy megöl”

A Magyar Nemzet készített interjút a lúgos támadásként elhíresült bűneset áldozatával és ügyvédjével. A vád szerint Renner Erikát egykori barátja maró anyaggal megcsonkította, az ellene hozott ítéletet azonban a Kúria a múlt héten hatályon kívül helyezte.

A hétfőn megjelent interjúban az ügyvéd kijelentette, hogy annak örült volna a legjobban, ha az eljárás kedden a Kúrián végleg befejeződik. Ügyvédje szerint be is lehetett volna fejezni, bőven elég volt a bizonyíték.

- Ezúttal harmadszorra mentem el a bíróságra úgy, hogy végső ítéletet hirdetnek, de most sem történt meg. Körülbelül akkora sokk ért, mint amikor nyomozati szakban az ügyészség megszüntette az eljárást. Értetlenül álltam a döntés előtt, ugyanis már két ítéletben is részletesen leírták, miért biztos, hogy Bene Krisztián volt a tettes. Aztán meghallottam azt is, hogy szembesíteni fognak azzal a személlyel, aki majdnem megölt. De állok elébe - mondta az áldozat.

Renner Erika nem tagadja, hogy nagyon várja már az ügy végét, mert még a kórházban is rettegett az elkövető bosszújától.

- Amikor a tettes még szabadlábon volt, a kórházban is rettegtem, mert bejárása volt az intézményekbe. Attól féltem, hogy bejön, átállítja az altatógázt, és végez velem - jelentette ki az interjúban az áldozat.