A lottómilliomos tanácsa: szerénység kell a 7 milliárdos rekordhoz!

Majdnem hétmilliárd forintot nyert meg valaki az Eurojackpot szerencsejátékon múlt hét pénteken. Ezzel nem csak, hogy ő az első magyar, aki megnyerte a tizenhat országban elérhető játék főnyereményét, hanem mellette övé minden idők eddigi legnagyobb magyar pénznyereménye is.

– Amíg valakivel nem történik meg mindez, addig el sem tudja képzelni, milyen érzés. Eleinte nagyképűen álltam a helyzethez, úgy gondoltam, én irányítom az életemet. Ebbe a hibába nem szabad beleesni, szerénységgel lehet csak átvészelni az átmeneti időszakot – fogalmazott Andraschek Anikó, aki férjével pár évvel ezelőtt 630 millió forintot nyert a lottón.







Anikó és László 630 milliót nyert. Nehéz túlélni ekkora nyereményt – mondta az asszony

Tőle azt is megtudtuk, hogy zajlik a nyeremény átvétele. Bár a Szerencsejáték Zrt. központjában két ember ült le velük beszélgetni, a lélektani hatásokra egyáltalán nem készítették fel őket, annyit azonban javasoltak, hogy lehetőleg minél kevesebb embernek árulják el, milyen szerencse érte őket.

– Utóbbit én nem nagyon tartottam be, igaz, a többség inkább bolondnak nézett, nem hittek nekem – árulta el Anikó.

Arról, hogy ki miképpen éli meg egy hasonlóan nagy nyeremény tényét, egy pszichológust is megkérdeztünk.

– Abszolút személyiségfüggő. Van, aki úgy viseli el jobban, ha magában tartja a hírt, másoknak a családjuk sokat tud segíteni. Az biztos, hogy a pozitív sokk is sokk, a kétségbeesés érzése ilyenkor is megjelenhet, hiszen teljes életmódváltás elé kerül a nyertes – nyilatkozta a Borsnak Faludi Viktória pszichológus. Hozzátette, a paranoia, a bizalmatlanság is felerősödhet ezekben az esetekben.

A szakember szerint általában az a legjobb, ha a pénzt külső tanácsadóknak adjuk ki kezelésre, és nem osztogatjuk szét rokonoknak, ismerősöknek.

– Az elosztogatás akár romboló eszköz is tud lenni – emelte még ki Faludi Viktória.







A 7 milliárdból 5,9-et kap © MTI