A krokodil megunta a mutatvány, majdnem leharapta a gondozója fejét

Bár a közönség mellett ő is szájtátva bámulta, a krokodil végül megunta a mutatványt.

Bár a közönség mellett ő is szájtátva bámulta, a krokodil végül megunta a mutatványt.

Újabb durva videó került fel a fájlmegosztókra, amely ismét demonstrálja, miért nem szabad szórakozni a vadállatokkal.

A június 11-én készült felvétel egy thaiföldi állatkertben készült, ahol az egyik gondozó külön mutatványokat is tart a látogatóknak. Ennek része, hogy megbűvöl egy krokodilt, amelynek végül a tátott szájába teszi a saját fejét.

A legutóbbi show azonban majdnem tragédiával ért véget. A férfi ugyanis hiába tudta betenni a fejét a hüllő szájába, a krokodil végül idő előtt megunta, hogy szórakoznak vele, emiatt jól ráharapott a fejre, majd az embert megrángatva végül szépen visszatolatott a kis medencéjébe.

A videót közzétevő Youtube-csatorna kommentárjából egyébként kiderül, hogy a mutatvány előtt a gondozó még hencegett is a korábbi sérüléseivel, például az egyik hiányzó ujjával. Nos, szerencséjére megmaradt a feje, így most már azon is mutogathat majd újabb hegeket.