A kocsi mellett halott szülőket, benne 3 egészséges gyereket találtak

A 32 éves Daniel Kelseyt és nejét, Heather Kelseyt a kocsijuk mellett találták meg eszméletlen állapotban egy floridai út mellett - írja a Mirror. Az autóban ült három fiuk, akiknek láthatóan semmi bajuk nem volt. A rendőrség elsődleges vizsgálatai alapján nem ölték meg a szülők, így egyelőre megmagyarázhatatlan halálesetként kezelik a történeteket. A szakemberek most a boncolás eredményét várják.









A férfit és a nőt remek anyának és apának ismerték a rokonok és barátok, ráadásul azt is elmondták a rendőröknek, hogy a pár imádta a gyerekeiket









A gyerekek szerencséje az volt, hogy az autó vészvillogója be volt kapcsolva szombat reggel, ezért nem voltak sokáig magukra hagyva, hiszen többen is megálltak, hogy megkérdezzék, tudnak e segíteni valamiben. A fiúk mindegyik - a 4 és a 3 éves , illetve a négy hónapos is kifogástalan egészségi állapotban volt, amikor megtalálták őket.