A kistarcsai apa minden éjjel a lezuhant lányáról álmodik

„Minden éjjel azt a pillanatot álmodom újra, mikor megtaláltam a földön és kezembe fogtam a gyermekem teljesen élettelen, kicsi testét. Nem tudom, valaha meg fogok-e szabadulni ettől az emlékképtől” – mondta a Blikknek az apa. Mint ismert, a hároméves kislány negyedik emeleti lakásuk ablakából esett le szombat hajnalban, mikor a rá vigyázó nő otthagyta, mert munkába indult.







© Végh István

A szülők arról is beszéltek, hogy mikor megtudták, Panni meghalt, majdnem belehaltak a fájdalomba ők is. A kórházban nagyon kedvesek voltak velük, hagyták, nyugodtan búcsúzzanak tőlük. Ahogy azt is megígértették velük, semmi butaságot nem fognak csinálni, a gyermekük emlékét csak akkor tudják megőrizni, ha velük nem történik tragédia.

Zoltánnak és Anasztáziának nagyon rosszul esik, hogy sokan őket tartják felelősnek a tragédiáért. A kislányukért élő, felelősségteljes szülők voltak, s csak azért mentek mindketten egyszerre dolgozni éjszaka, hogy aztán nappal az egész család együtt lehessen – írta a lap.