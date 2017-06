A kínai kormány kezébe kerülhet a reformkor egyik utolsó jelképe!

A rendszerváltás után az Igazságügyi Minisztérium kiürítette és eladta a palotát. Hosszú ideig kihasználatlanul állt, végül 2008-ban eredeti stílusában helyreállították, mintegy 6 milliárd Ft költséggel. Az épületet a Sal Oppenheim privátbank bérelte rekordmagas (20 euró/m²-es) bérleti díjért, valamint egy elegáns étteremnek is helyt adott, a gazdasági válság hatására azonban ismét megüresedett; tulajdonosa, a Lánchíd Palota Kft. pedig csődbe ment. Ezt követően négy évig üresen állt a CIB Bank cégének tulajdonában; mígnem 2013-ban Nobilis Kristóf cége vásárolta meg 3 milliárd forintért. A tervek szerint 2014-től az Eximbank székháza lett volna, de végül a bank a felújítási és átalakítási munkák elvégzése ellenére sem költözött be. 2015-ben az új vezetés a nagyfokú értékaránytalanságra hivatkozva a tízéves bérleti szerződés felbontására szánta el magát, és pert indított a pénziténzet korábbi vezetői ellen, akik a bérleti szerződést megkötötték. 2016 nyarán ettől függetlenül újjáindultak az átalakítási munkálatok, és sajtóértesülések szerint az Eximbank szeptembertől ide helyezi a székhelyét. Sajtóértesülések szerint ugyanakkor az épület iránt több befektető is érdeklődik, köztük a kínai kormány.

