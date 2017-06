A kettős rendőrhalálban érintett apa: az unokám felnő, mire elítélik a fiam gyilkosát

Máig forrnak az indulatok egy Üllői úti balesettel kapcsolatban, amelyben két rendőr vesztette életét. A tragikus eseményeken a hozzátartozók képtelenek túllépni, főként, hogy a felelős elszámoltatása továbbra is várat magára.

Mint ismeretes: 2015. február­jában egy figyelmetlenül balra kanyarodó Opel Corsa személygépjármű nekiütközött egy rendőrautónak, amely ettől megpördült, és egy taxinak csapódott. A balesetben két fiatal rendőr, Windt Bálint őrmester és Demecs Gergely törzsőrmester életét vesztette.







Demecs Gergely törzsőrmestert (kis képen) százak kísérték utolsó útjára

A tragédiát előidéző középkorú férfi azóta szabadlábon védekezik. Előzetes letartóztatását nem rendelték el, pedig az ügyészség börtönbüntetést kért rá. Minderre az egyik rendőráldozat édesapja szerint nincsen észszerű magyarázat.

– Felháborító, hogy úgy élheti az életét, mintha mi sem történt volna – fakadt ki a Borsnak Demecs László. – Csigatempóban zajlik az eljárás. Már-már úgy tűnik, mintha mosdatnák. Autóba sem ülhetett volna, hiszen ittas volt, ráadásul a jogosítványát is bevonták. Két tehetséges rendőr életét vette el, ráadásul sunyi módjára el is hajtott a helyszínről – mondta feldúltan. László hozzátette: a tragédia idején a menyem terhes volt, kórházba is kellett vinni. Unokája most kétéves, de szerinte már iskolás lesz, mire elítélik apja gyilkosát.







Demecs László: felháborító, hogy a vádlott szabadlábon van

A XVIII. és XIX. kerületi bíróságon valóban nem kapkodnak az ítélethozatallal. Kedden a tanúk meghallgatásával és a baleset rekonstruálásával folytatódott az ügy. Egyikük a vétkes sofőr nyomába eredt, míg másikuk az egyik rendőrt próbálta orron át lélegeztetni. A vádlott az elhangzottakat szótlanul hallgatta, arcán az érzelem legkisebb jele sem mutatkozott. A következő tárgyalást októberre tűzték ki, elsőfokú ítélet talán jövőre lesz.