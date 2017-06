A karját is elveszítheti szenvedélye miatt az agyontetovált férfi

Súlyos veszélyben van a Tetkókirály egészsége! A 37 éves Matthew Whelan a „legtetováltabb brit” címmel büszkélkedhet, háromszáz varrása van, és számos implantátumot ültettek teste különböző pontjain a bőre alá. Őrült hobbijának szövődményei miatt most azonban nemcsak a rekorderséget vesztheti el, hanem az egyik karját is. 2015-ben egy bokszert ültettek alkarjába, de nem fogadta be a teste, most kilökődne, ami súlyos károsodást okoz a végtagján.

– Ez a bokszer emlékeztet a harcos időszakra, amikor nyolc éve megkéseltek és az életemért küzdöttem – mesélte a Daily Mailnek Matthew. – Most el kell távolítani, különben elfajul a helyzet, akár a karomat is elveszíthetem.

A Tetkókirály 16 éves kora óta pusztítja még épen maradt bőrfelületét. Több mint 14 millió forintnyi összeget költött rá, hogy kidekorálja testét, feketére festesse szeme fehérjét, eltávolíttassa mellbimbóját és kettéhasíttassa a nyelvét. Most választhat: vagy az egyik karjától válik meg, vagy az implantátumtól.