A jövő héten már kicsit jobb lesz az idő

A hét második felében némileg mérséklődik az extrém hideg, de akkor is csak maximum 5 Celsius-fokig melegedhet a levegő, a minimumok továbbra is többfelé mínusz 10 fok körül alakulnak. Emellett többször várható havazás is, az erős, olykor viharos szél miatt hóátfúvásokra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

2017.01.08.





