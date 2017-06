A határon veszett nyoma Krisztiánnak - az egész ország keresi!

Leírhatatlan fájdalmakon megy keresztül egy édesanya, akinek 18 éves fia több mint két napja nem ad életjelet magáról. Rézműves Krisztián május 31-én indult el kalocsai otthonából a Keleti pályaudvarra, ahol felszállt egy Németországba tartó munkaközvetítő kisbuszára.

– A fiam nemrég jelentkezett egy hamburgi gyorsétterem konyhájára dolgozni, de már az elején nem indultak jól a dolgok. Az előzetesen megbeszélt 100 eurós fuvardíjat ugyanis a helyszínen felemelték 200-ra, mondván a maradékot levonják majd a fizetésből – mesélte lapunknak a fiú kétségbeesett édesanyja, Anasztázia. A kilenc személyes kisbusz több óra késlekedéssel végül elindult, de a dolgok csak ekkor fordultak igazán rosszra.

– Az indulás óta a fiam telefonja ki van kapcsolva, és a munkaközvetítő is megszüntette az oldalát. Több napja nem tudok semmit Krisztiánról – mondta remegő hangon az asszony. A családban nem ez az első ilyen eset. Öt évvel ezelőtt ugyanis a két nagyobbik fia Hollandiában próbált szerencsét, de több százezer forinttal megcsupaszítva tudtak csak hazatérni. Mióta Anasztázia megosztotta fia eltűnését, rengetegen felkeresték.

– Sok ismeretlen írt rám, hogy ugyanígy jártak. Utaztatták őket hetekig, lehúzták őket pénzzel és a telefonjaikat is elvitték. Az egyiküknek még meg is kellett szökni – fogalmazott. A vékony testalkatú, barna hajú és szemű fiút egyébként rendőrség is keresi.