A harmadik világba utazott egy olcsó plasztikáért, belehalt a kevélységbe és a kapzsiságba

A NY Daily News cikke szerint egy kétgyermekes anya belehalt abba, hogy mindenképpen szebbnek szerette volna látni magát, és ráadásul mindezt olcsón szerette volna megvalósítani. Janelle Edwards minél olcsóbban szerette volna megúszni, hogy szebbé varázsolják, ezért olyan az Egyesült Államokhoz közeli, ám jóval olcsóbb plasztikai sebészetet választott.

A nő egy dominikai klinikát szemelt ki, el is utazott a karib-térségbeli országba, ahol több operációt is elvégeztek rajta. Azt nem tudni, hogy mennyire volt elégedett a műtéttel, illetve annak eredményével, ahogy az sem világos, hogy mennyit fizetett a beavatkozásért, az azonban biztos, hogy nem érte meg.

A nőt saját kocsijában szülei találták meg ájultan, azonnal kórházba szállították, ám ott már nem tudtak rajta segíteni. Edwards ugyan még haza tudott utazni az operációk után, ám egy vérrög alakult ki a szervezetében, amely később végzetes embóliát okozott.

"Nagyszerű ember volt, így akarok rá emlékezni. A családjának élt, a jó Isten korán szólította el" - mondta a nő testvére.

A szomszédok elmondása szerint a fiatalasszony komoly fájdalmak közepette tért vissza az Egyesült Államokba, teste több helyen is alaposan be volt kötözve. Esete után több szervezet is felhívta a figyelmet rá, hogy az amerikai nők néhány dollárért ne válasszák a Karib-térség országainak kérdéses hátterű plasztikai sebészeteket.