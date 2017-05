A fiatal szépség három fogát ütötték ki a brutális támadás során - 18+ fotók

Noha közel fél évvel ezelőtt támadták meg, a hatóságok a mai napig nem jutottak előbbre a nyomozás során. Talán ezért is döntött úgy a 21 éves lány, hogy a nyilvánosság előtt beszél az esetről.

Jessica Esserynek egy házibulit követően estek neki - a saját otthona előtt. A brit lány a családját látta vendégül. Az est vége felé egyik rokonát kikísérte, ám mielőtt visszamehetett volna, valaki megtámadta. Azonnal elveszítette az eszméletét - így csak később szembesült vele, milyen brutális sérüléseket szenvedett. "Az ütést követően semmire sem emlékszem egész odáig, hogy a rendőrök ott állnak körülöttem, és azt kérdik, fel tudok-e állni" - emlékezett vissza Essery a Liverpool Echonak.







Jessica támadás utáni fotója © GoFundMe

A megvert lánynak kiütötték az első három fogát, valamint az ujja is eltört. Jelenleg is műfogsort hord, és még számos fogászati beavatkozás vár rá. A kezelések nem csak lelkileg de anyagilag is megterhelőek, hiszen a beavatkozások és a fogimplantátumok összesen úgy 8000 fontot (közel 3 millió forintnak megfelelő összeget) fognak felemészteni.

"Amikor először mentem munkába a támadás után, fogak nélkül kellett buszra szállnom. Szörnyű volt. Nagyon zavarban voltam. Most mást se csinálok, csak dolgozom. Ez az egyetlen hely, ahová el merek menni" - mesélte. "A műfogsorral teljesen normálisnak nézek ki annak, aki nem ismer, de ha kiveszem, a hiányzó három fogammal szörnyűséges vagyok!"