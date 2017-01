A férjem csak annyit mondott, nincs tovább

Natalja Protogyakonova és férje, Nyikolaj Kobrov igazán hozzászokott már a fagyos időjáráshoz. A szibériai házaspár számára nem szokatlan a metsző hideg, az állandó hó időszaka, a számunkra elviselhetetlen körülmények nekik természetesnek minősülnek.



Nem is meglepő, hogy a házaspár a legnagyobb tél közepén is rávette magát egy kis shopingolásra, ám ez aprogram kegyetlen túlélőtúrába csapott át. A 45 éves asszony és kilenc évvel fiatalabb férje még tavaly decemberben döntött úgy, hogy elhagyják otthonuk, és a mínusz 50 fokos hideg ellenére az otthonuktól 140 km-re lévő Nyizsnejanszkba utaznak. A kirándulás jól sikerült, a visszaút azonban pokollá vált – írja a Siberian Times.



Protogyakonova elmondása szerint három motoros szánnal indultak útnak, és bár figyelték a többieket, végül elvesztették a társaikat. Aztán lerobbant a járművük is, amelyet igyekeztek megjavítani, de az északi széllel sújtott hidegben erre esélyük sem volt. Ugyan hívták a rokonokat, hogy szóljanak eltűnésükről, de pontosan nem tudták meghatározni a helyüket, így az elvesztett társak megkerülésében jobban bízhattak.













Ráadásul nyílt terepen akadtak el, ami még csak nehezítette a dolgukat, sehol nem találtak menedéket a szörnyű körülmények elől. Ugyan időközben a rokonok a segítségükre indultak, de senki sem tudta, hol keressék őket pontosan. Protogyakonova már az első éjszaka feladta volna, de férje nem hagyta elhagyni magát, a fagyhalál elől folyamatos mozgással menekültek.



„Eleinte még voltak érzéseink, éhesek, fáradtak voltunk, de az idő múlásával minden elmúlt, kifagyott belőlünk minden” - mondta az asszony, aki nem tagadja, hogy férje nélkül már sokkal korábban feladta volna. „A szájában vizet melegített, azzal itatott engem. A gyerekeinkre gondoltunk. Nagyon sírtunk.”



A házaspár már közel egy napja volt kitéve a hidegnek, amikor elkezdtek hallucinálni, fényeket láttak, hangokat hallottak, valójában azonban senki sem fedezte fel őket. Aztán a férjnek feltűnt az út, amely a falujukba vezet, hívták is a rokonokat, hogy induljanak értük, de a mobil megfagyott. Közben sötétedett, mindketten tudták, hogy újabb éjszakát nem élhetnek túl a szabadban.



Ahogy sötétedett, úgy adták fel a reményt. „Aztán a férjem csak annyit mondott, hogy nincs tovább. Lefeküdtünk egymás mellé, hogy ugyanúgy haljunk meg, ahogy éltünk, vagyis együtt” - mondta az asszony, aki szerint elszenderedtek, de nem haltak meg.



„Mikor újra kinyitottam a szemem, Nyikolaj bátyám arcát láttam. Egy újabb hallucináció? De nem, ez egy csoda volt” - mondta az asszony.



A bátyja elmondta, hogy csak a szerencsének köszönhetően találták meg a házaspárt, amely már nem reagált a hívó szavakra, nem észlelték a hangokat maguk körül, és az is félő volt már, hogy a mentőcsapatok elkéstek.













A férj arca és kezei az eset miatt több helyen megfagytak, míg az asszony még hetekkel később is csúnyán köhögött, illetve a vérnyomása is megsínylette a túlélőtúrát. A cikket jegyző újságíró elmondta, hogy a cikk elkészítésekor az érintett települések lakói arra kérték, írja meg, hogy nagy szükség lenne mentőhelikopterre, valamint profi mentőalakulatra, amelyek segítségével kevesebb ember esne a kegyetlen tél áldozatául.