A falubeliek nem gondolták az apját elásó nógrádi férfiről, hogy képes gyilkolni

Horrortett borzolja a kedélyeket a Nógrád megyei Ecsegen. Az 1200 lelkes község döbbent lakói meg-meg állnak a porta előtt, ahol a ház tulajdonosát a saját fia ásta el a kertben.

Horrortett borzolja a kedélyeket a Nógrád megyei Ecsegen. Az 1200 lelkes község döbbent lakói meg-meg állnak a porta előtt, ahol a ház tulajdonosát a saját fia ásta el a kertben.

Csütörtök este rendőrök leptek el egy Petőfi Sándor utcai házat. Az ott lakó, 25 éves fiatalembert elvitték, de akkor még senki sem tudta, hogy mit követhetett el. Ám aztán hamar összeállt a kép.

V. M. édesapját már egy hete nem látták a faluban. Mint kiderült, azért, mert már nincs az élők sorában. Holttestét a kertben, a kutyaház mellé elásva találták meg a rendőrök. A helyiek szerint a fia agyon­-verte.







V. M. gyakran veszekedett édesapjával, de azt nem gondolták a falubeliek, hogy ölni is képes © Rendőrség







© Rendőrség

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság közölte: a 49 éves áldozat eltűnése miatt a lánytestvére tett bejelentést csütörtökön. A férfi fiát fél nappal később már őrizetbe is vették, beismerő vallomást is tett. A helyszínelésen különböző kaliberű, engedély nélkül tartott lőszereket, lőfegyvereket is találtak.







A kutyaól mellett hantolta el a holttestet a tettes © Bánkúti Sándor

A szomszédok szerint apa és fia sokat veszekedett, többször hangos konfliktusokba torkollottak a vitáik.

– Pedig alapvetően nem rossz srác, együtt dolgozott velem, zsaluzásból élt – mondta a Borsnak egy utcabeli férfi. – Gyakran kora reggeltől késő estig dolgoztunk, szóval nem volt sosem munkakerülő. Az apja és az anyja elváltak, ő hol itt lakott, hol ott, de az utóbbi időben főképp az apjával. Bár sok volt a vita, sosem gondoltuk volna, hogy képes ilyet tenni – tette hozzá az ismerős.

Azt senki nem tudta megmondani, hogy a házban miért voltak fegyverek. A 25 éves férfit az emberölés mellett lőfegyverrel és lőszerrel való visszaéléssel is gyanúsítják a rendőrök.