A címlaplány attól fél, minden szexuális titka kiderül

Péntek este arra ért haza a modell Rhian Sugden a fodrásztól, hogy betörtek manchesteri házába. Ellopták rengeteg luxusékszerét, márkás táskáját, és attól fél kiszivárogtatják magáncéllal készült képeit, üzeneteit is. Sőt, azt se tartja kizártnak, hogy pont ezekért törtek be hozzá.

A modellnek rengeteg sztárral volt már afférja, így Russel Branddel, egy brit tévés műsorvezetővel (aki az emiatt kitört botrány miatt vált el feleségétől), de egy A-listás hollywoodi színésszel is kavart a 30 éves modell saját elmondása szerint (bár őt sohasem nevezte meg).

Ezekkel és talán még más férfiakkal közös beszélgetései is kikerülhetnek így az internetre, arról nem is szólva, hogy Rhian rengeteg olyan képet tölt fel közösségi oldalaira, ami épp úgy van megvágva, pont úgy helyezett el rajtuk egy matricát, hogy ne legyen korhatáros a tartalma. Valószínűleg így laptopján olyan képeket is tárolt, amelyeken teljesen, vagy részben meztelen, estleg más miatt lenne kényelmetlen Rhiannek, ha kiszivárogna.

A rendőrség vizsgálja az esetet, azt is próbálják kideríteni, véletlen-e, hogy a modell házába törtek be a tolvajok fényes nappal. Rhian ugyanis péntek fél kettőtől fél hétig fodrásznál volt.

