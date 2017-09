A brazil bankokat vert át a magyar csaló

Huszonkét éve kezdett új életet Brazíliában F. István, aki vállalkozóként próbált szerencsét, majd családot alapított, és letelepedett Rio de Janeiróban. Hamar beilleszkedett, látszólag nyugodt és boldog életet élt, mégis rossz útra lépett. Nemrég letartóztatták, miután Brazília-szerte több pénzintézetet is átvert, és több millió magyar forintnak megfelelő összegeket szerzett meg tőlük. Helyi lapok beszámolója szerint István hamis személyi okmányokkal vett fel hiteleket, amiket aztán sosem adott meg.







István az egyik bank biztonsági kamerájának felvételén

Egyetlen májusi akciójával 12 ezer dollárt (3,2 millió forintot) szerzett egy jacarepaguái bankban, ennek kamerafelvételeit most nyilvánosságra is hozták. A fiók munkatársainak István furcsa, ideges viselkedése tűnt fel, ezért távozása után kihívták a rendőrséget, hogy megnézzék a felvételeket. Kiderült, a férfinek hat brazil társa is van. A hatóságok szerint a magyar férfi volt a bűnbanda feje és az értelmi szerző is.







Egy falba vájt rekeszben rejtegette odahaza a pénzt

Egy nő bűntársára épp akkor csapott le a rendőrség, amikor átvett háromezer dollárt. Istvánra a riói Praça Seca ne­gyedben lévő impozáns, úszómedencés házában tört rá a brazil szövetségi rendőrség, a pénzt egy falba vájt rekeszben rejtegette.







A magyar férfinak mindene megvolt odakint, család, szép ház, úszómedence

A vonatrabló is itt bujkált 35 év bujkálás után, 1998-ban egy brazil szállodában ütöttek rajta Ronnie Biggsen, a híres angliai vonatrablás elkövetőjén. Biggs 1963-ban az éjszakai postavonatot rabolta ki: az akkori 2,5 millió font ma már negyvenmillió fontot, vagyis csaknem 13 milliárd forintot érne. Biggset akkor nem tartóztathatták le, mert riói barátnője gyereket várt tőle, ezért a brazilok megtagadták az együttműködést az angolokkal. Akkor fogták el, amikor 2001-ben, halálos betegen visszarepült a hazájába egy kezelésre. A reptérről azonnal börtönbe vitték.