A Banzáj nevű drogtól bukott ki a kilencedikről kiugró Attila?

Elképedve nézték a járókelők Nyíregyházán, amint egy férfi a mélybe veti magát egy panelház kilencedik emeletéről, majd egy vérző nő lép ki az épületből.

Hihetetlen, de túlélte a zuhanást az a 24 éves fiatalember, aki hétfőn kora délután a mélybe vetette magát egy 9. emeleti erkélyről. A Borsnak egy szemtanú azt mondta: minden gyorsan játszódott le, szinte fel sem fogta, amit látott.

– A szemközti parkban ücsörögtem, magát az ugrást nem láttam, csak arra lettem figyelmes, hogy egy test zuhan lefelé – idézte fel az idős férfi.















Innen ugrott ki a fiatalember...

– A srác egy tujára esett, a fa ága eltört, de tompította a becsapódás erejét. A fiatalember nem vesztette el az eszméletét, zihálva vette a levegőt. Mielőtt kiugrott, Attila dührohamot kapott, és egy késsel összedöfködte egy évvel idősebb nővérét. Információink szerint 6-8 szúrást kapott a fiatal nő. Szerencsére a kisfia nem volt otthon, így nem láthatta nagybátyja ámokfutását. A megyei főkapitányság közlése szerint a férfi ellen súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás. Attilát életveszélyes sérülésekkel szállították a nyíregyházi kórházba. Úgy tudjuk, eltört a gerince, a bordái pedig átszúrták a tüdejét.







... és ide esett. Az eltört faág jelzi: a tuja tompította a zuhanást







Az orvosok stabilizálták az állapotát, vi­szont nem zárható ki, hogy örök életére tolószékbe kény­szerül. Egy szomszéd szerint Attila előbb az anyjára támadt rá, de az kimenekült a lakásból, a férfi ezután rontott a nővérére.







Hat-nyolc késszúrással sebesítette meg nővérét Attila

– Rászokott a Banzáj nevű drogra. Ez egy biofűféle, ami teljesen kifordítja magából az embert. Itt a környéken már többen bekattantak tőle. Azt mondják, hogy Attila hétfőn is be volt állva, és állítólag a barátnőjével is nemrég szakított, lehet, hogy ez is közrejátszhatott abban, hogy ennyire kiborult – latolgatta a szomszéd.

Nyolcvannal ért földet Zuhanás során a fizika törvényei igencsak ellenünk dolgoznak. Egy panelház esetében emeletenként körülbelül két és fél méterrel számolhatunk, a 24 éves nyíregyházi férfi tehát nagyjából 22–25 méter magasból vetette ki magát a kilencedikről. Ha esetében egy átlagos, nyolcvankilós férfi testtömegével számolunk, akkor nagyjából nyolcvan kilométeres sebességgel csapódhatott a földbe, és mindössze két és fél másodpercig zuhant.