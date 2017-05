A 12 éves kislány úgy lett rekorder, hogy nem vett igénybe egy szolgáltatást

12 éves Nina Bychkova még életében nem volt fodrásznál. Édesanyja, Olga elsőként arról mesélt a lapoknak, miután lány orosz rekorder lett, hogy Nina barátai soha nem értik, miért nem tud velük ebéd után játszani a szabad levegőn, ha reggel megmosta a haját. A rekorder saját bevallása szerint anyja olvasta valahol, hogy egy mexikói lánynak 150 centis a haja, ezért döntött ő úgy korábban, hogy nem vágatja le - írja a The Siberian Times.









A lánynak most 139 centi hosszú a haja, és az egyetlen titka, hogy türelmes. A haja pedig annyira nem zavarja, mert általában copfban hordja. Anyja szerint, ha kiengedi vagy lazábbra veszi, akkor megállítják az utcán többen is a gyereket, hogy igazi e, ami a fején van, és általában hozzá is érnek.