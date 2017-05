9 fiút szült zsinórban, várandós a tizedikkel

Alexis Brett és férje, David az első házaspár az Egyesült Királyságban, akiknek 10 fiuk van - írja a Mirror. A pár azért rekorder, mert bár vannak, akiknek van 10 fiúgyemekük, de hogy a srácok egymás után szülessenek, na, olyan még tényleg nem volt. A család egy 5 hálószobás házban él, a feleség pedig most a 8. hónapban van a 10. fiúval.









A korábban ápolónőként dolgozó nő első fiát 2001-ben szülte. Sose tervezett ekkora családot, de cseppet sincs elkeseredve. A nőnek nincs testvére, férjenek egy bátyja van, a nagycsalád oka pedig vélhetően az, hogy habár szedett fogamzásgátlót, mindannyiszor teherbe esett mellette.

Alexis Brett szerint a legnagyobb ugrás az volt, amikor megszületett a harmadik gyerekük. Akkor már autót kellett cserélni, a lefekvési rutin is megváltozott, ahogy minden más is. “A harmadik gyerek után a negyedik már nem sokban tér, és így tovább” - tette hozzá, majd kijelentette, több gyermeket nem vállalnak, és örülnek, hogy fiú lesz, mert egy lánnyal nem is nagyon tudnák mit kell csinálni. Az asszonynál egyébként állandóan megy a mosógép, folyamatos porszívózik - hetente 45 alkalommal - , mosogat és pakol a gyerekek után.









Az anyának csak hajnalban van ideje magára, illetve az alvásidejükből szakítanak szerelmével időt a romantikára. David Parkinson-kóros, de ennek ellenére edzéseket tart hetente háromszor, a nő pedig rendszeresen eljár futni. “A testem most már jelezte, hogy elég volt a terhességekből, a 10. fiam után elköttettem magam” - mondta.