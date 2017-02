80 km/h-val ment, de közben több dolgot is csinált a kamionos

SMS-t írt, ebédelt - és közben evett is - írja a Daily Mail. A 18 tonnás gépet vezető(?) férfi szinte nem is figyel az útra, miközben egy elővárosi szakaszon ment 80 km/h-val. A felvételt egy vezető gyakornok rögzítette, akinek azért kellett a sofőrrel utaznia, hogy megtudja, hogyan kell megfelelően végeznie a munkáját.

A vezető még az anyjával is Skype-olt, és mint kiderült, nem tudta, hogy a gyakornok felveszi. “Még azt sem vette észre, amit csinálok” - mondta a neve elhallgatását kérő férfi, aki azt is hozzátette, párszor megkérte a vezetőt, hogy álljanak meg, de rá se hederített. Az anyós ülésen utazó férfi mondta, hogy aznap felhős volt az idő, szemerkélt is, így az útviszonyok nem voltak éppen ideálisak, ezért félt is. “Ideges is voltam, egy hajszálra voltam attól, hogy kiszállok.”

A férfi miután visszatértek a telephelyre jelezte a vezetőknek, amit tapasztalt. Később azt mondták neki, felfüggesztették a sofőrt, de pár napra rá látta az aláírását a váltáson. A vezető állítólag öt éve van a cégnél, és még soha nem volt balesete. A felvételt készítő férfi a sajtóval is megosztotta a videót, és bár többen is keresték a céget, nem reagálták rá.