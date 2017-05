76 évesen lett Istvánból Stefánie

Magyar nyelven is tervezik kiadni Susan Faludi In the Darkroom, vagyis Sötétszobában című kötetét. A könyv azért érdekes, mert a Pulitzer-díjas új­ság­író ebben magyar édesapjáról emlékezik meg, aki időskorára egészen elképesztő dolgot tett. 76 évesen ugyanis arra jutott, ideje szabadjára engedni a benne rejlő nőt, s emiatt nemváltó műtétet végeztetett el magán.







István nem bánt kesztyűs kézzel kislányával

Friedman István Budapesten született, egy jómódú zsidó családba. Már gyerekként is voltak furcsaságai, az iskolában nehezen tudott beilleszkedni, egyszer pedig anyja rajtakapta, ahogy a fehérneműit próbálgatja. A náci megszállást és a deportálást végül éppen István kaméleontermészete miatt úszták meg, ugyanis nyilas tisztnek adta ki magát, s ezzel megmentette a szüleit. Steve Faludiként később Brazíliába menekült, ahol fotósként és filmesként dolgozott az ottani kormánynak. Végül az USA-ba emigrált, ahol szintén fotósként kereste a napi betevőt.







Susan Faludi megírta édesapja történetét, aki 76 évesen nővé operáltatta magát. A Sötétszoba című kötetet magyarul is kiadják

Lánya a könyvben beszámol arról, hogy a végül 2015-ben elhunyt apja mindig is nagyon kemény ember volt, aki folyamatosan a férfiasságát hangsúlyozta, erőszakosan viselkedett velük. Emiatt kapcsolatuk hamar megromlott, és nagyjából 25 évig nem is beszéltek egymással. Néhány éve azonban Susan üzenetet kapott a rendszerváltást követően Magyarországra visszaköltöző apjától, aki megírta neki, 2004-ben nemváltó műtéten esett át Thaiföldön, s azóta Stefánie Faludiként él. Ez vette rá a régóta a nők egyenjogúságáért küzdő újságírót, hogy feltérképezze apja múltját, magyarázatot keressen arra, a férfi miért szánta el magát erre az egészre. Az igazság valahol ott rejlik, hogy Stefánie világéletében a saját vallási, nemi, származási identitását kereste, miközben időnként rejtegetnie is kellett azokat. Élete utolsó éveiben azonban végre kiteljesedhetett, s örült annak, hogy ezt megoszthatta a lányával is.







István Amerikába emigrált, ahol fotósként kereste a kenyerét

Nagyobb a kockázat időskorban Az időskorban elvégzett plasztikai műtéteknek természetesen nagyobb a kockázata, de ez elsősorban egyénfüggő. Ilyen esetekben több orvos is konzultál egymással, hogy elvégezhető-e egyáltalán a beavatkozás, például a páciens szervezete hogyan reagál az altatásra. Ugyanis egy esztétikai beavatkozásba nem illik belehalni. Ezenfelül előfordulhat, hogy lassabban gyógyulnak a sebek – mondta dr. Jánky György plasztikai sebész.