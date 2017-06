71 éves néni randalírozott a vonaton: megverte a mozdonyvezetőt, megríkatott egy kismamát

Még 2016 telén történt, hogy az idős asszony Miskolcról utazott Budapestre. A vonat első üres fülkéjébe ült be, majd magára is zárta rögtön az ajtót, hogy aztán később senkit ne engedjen be.

A kál-kápolnai állomáson egy fiatal terhes nő és párja próbáltak ennek ellenére bejutni a 8 fős kupéba, de a néni elhajtotta őket. A szomszédos fülkében utazott egy szolgálaton kívüli mozdonyvzető, aki miután meghallotta, mi történt, a fiatalok sgítségére sietett és szolgálati kulcsával kinyitotta a fülke ajtaját, és megpróbálta tisztázni a helyzetet.

A néni ezután kiabálni kezdett, miután többször becsukta, a férfi pedig kinyitotta az ajtót. Ezután bedühödött és bokán rúgta a mozdonyvezetőt, majd pofon is ütötte, aki ennek következtében 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett. A konfliktusnak a vezető jegyvizsgáló közbelépése vetett véget, ő volt az is, aki aztán megnyugtatta az felzaklatott, a peronon sírdogáló kismamát, és értesítette a rendőrséget azért, hogy a végállomáson intézkedjenek az agresszor nénivel szemben.

A járási ügyészség határozatában megállapította, hogy a büntetlen előéletű idős nő a vonaton elkövette a garázdaság vétségét, és azzal halmazatban a könnyű testi sértés vétségét is. Mivel esetében feltehető volt, hogy a büntetési célok a bíróság általi felelősségre vonás nélkül is elérhetők, az ügyészség a vádemelést két év próbaidőre elhalasztotta vele szemben.