71 áldozat nem volt elég? Két halálkocsi is indult Nyugatra

Nem egy, hanem két, menekültekkel zsúfolt teherautó indult útnak 2015 augusztusában. Parndorf közelében 71-en meghaltak, és egy nappal később a tragédia kis híján megismétlődött.

A Kecskeméti Törvényszéken ma kezdődik az úgynevezett „parndorfi ügy" tárgyalása. A monstre perben tízen ülnek a vádlottak padjára (a tizenegyedikről nem tudni, hol van), és összesen huszonhat vádpontban kell döntenie a bíróságnak. Kilenc bolgár állampolgárról, egy bolgár-libanoni kettős állampolgárról és egy afgánról van szó.







A teherkocsi, amiben kínok kínja közt lehelte ki a lelkét 71 ember. Elképesztő, de volt egy másik jármű is © MTI

A vádiratban döbbenetes részletek olvashatók a 71 ember életét követelő, a világsajtót is bejáró esetről. Ha a benne foglaltak bebizonyosodnak, az azt jelenti, hogy az embercsempészeket még a 71 menekült kínhalála sem rémítette meg vagy tántorította el. Hiszen a „halálkamionként” emlegetett teherautó felfedezésének másnapján már újra egy olyan transzportot indítottak útnak, ami majdnem ugyanúgy végezte, mint az előző. A vádirat 26. pontja szerint az embercsempész banda tagjai 2015. augusztus 27-én egy járműbe 67 migránst zsúfoltak be. Az emberek egy alig 23 köbméteres térben szorongtak, többen eszméletüket is vesztették. Nekik azonban sikerült kirúgniuk a raktér ajtaját, így életben maradtak.

Nem úgy, mint az áldozatok. Őket Mórahalom térségében vették fel: 59 férfit, 8 nőt és 4 gyereket. A sofőr vizet adott nekik, majd bezárta a rakteret, és elindult az ország belsejébe. Társai figyelték az útvonalon a rendőrök jelenlétét, „biztosították” a járművet. A teherautó rakfelülete valamivel több mint 16 négyzetméter volt – szellőzés és levegőcsere nélkül. A 71 menekült a hely szűkössége, a zsúfoltság miatt (mozdulni sem tudtak), az oxigén hiánya, a forróság és a kiszáradás következtében nem sokkal az indulás után borzalmas halált haltak. Bár folyamatosan dörömböltek és kiabáltak, a sofőr – miképpen a társaival megállapodott – nem nyitotta ki a raktér ajtaját. A legidősebb áldozat ötvennégy éves, a legfiatalabb tíz hónapos volt.