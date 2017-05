62 ezren hallották, ahogy szül a kismama

Egy vlogger a Facebookon élőben streamelte, ahogy vajúdik - írja a Mirror. A 28 éves brit Sarah Cantwellről kijelenthető, hogy sokak szeme és füle hallatára hozta világra Maeve Elizabeth-et. Amikor a kicsi világra jött, konkrétan 62 ezer ember hallgatta az anyát, mivel magát a szülést nem lehetett látni.

Cantwell az otthonszülést választotta és egy bába segítségét vette igénybe, hogy zavartalan, de biztonságos legyen az esemény. A nő nem először tette ezt, hiszen már van egy kétéves lánya, aki most testvére világra jövetele közben szerencsére aludt. A kismama a szülés után közölte a követőivel, hogy ez volt számára a tökéletes szülés és ő pusztán erre vágyott. “Meghitt volt és gyors” - tette hozzá.









Az asszonynak hétfőn hajnalban, fél négykor ment el a magzatvize, ekkor értesítette a szülésznőt, hogy elkezdődött a buli. Az első videót 05:10-kor indította, és tájékoztatta a nézőit, hogy mi a helyzete vele. Mikor 40 másodperceként jöttek a fájások, egy kicsit megszakította az adást. 20 perccel később folytatta, akkor már a követői azt is hallatták a magzat szívverése jó, az összehúzódások közt pedig a nő nyugodt tudott maradni. Összesen négyszer jelentkezett be a Facebookra, amíg megszült - írja a Mirror.

05:30-kor az összehúzódások nagyon intenzívvé váltak, de még a kislány megszületése előtt is tudott írni a közösségi oldalra, mosolygott és nevetgélt a szülésznővel. Végül olyan gyorsan jött a baba, hogy még fájdalomcsillapításra sem volt idő. Cantwell szerint bár kívülről összeszedettnek tűnt, közben azért belül kicsit meghalt. Sokat segített neki, hogy férje végig otthon volt. “Teljesen természetes szülésen vagyok túl, ami bár az adott pillanatban nagyon kemény volt, de most már nagyon büszke vagyok magamra, hogy így végigcsináltam” - tette hozzá.









Lányával azonban nem tudott bőr-bőr kontaktust teremteni, mert a csecsemő testhőmérséklete 35 fokos volt, így őt melegíteni kellett. Ráadásul folyadék is került a légcsövébe, így nem tudott rendesen lélegezni, ezért a bába kitisztította a légutakat, majd oxigént adott neki. A kismama azt tervezte, több videót is készít a szüléséről, de lánya tényleg gyorsan jött világra, így csak ennyit sikerült megosztania. Ezt a kevés videót is 62,5 ezer ember érdekesnek találta. Állítólag a világ minden pontjáról voltak nézői.

Akit vizuálisan részletesebben érdekel az esemény ide kattintson!