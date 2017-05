600 000 forintról indul Horthy bizalmas levele

Több, gyűjtőknek való ritkaságra is lehet majd licitálni a Központi Antikvárium június 2-án esedékes árverésén. Az eseményen megvásárolható lesz például egy levél, amelyet a portugáliai emigrációban élő, egykori magyar kormányzó, Horthy Miklós írt 1953-ban barátjának, Zalay-Scholtz Andrásnak. Kikiáltási ára 600 ezer forint.







1953-ban Portugáliában írta a levelet barátjának

Zalay-Scholtzot Horthy még az első világháborúban ismerte meg. A világégés során a címzett tagja volt annak a flottának, amelyet Horthy vezetett a sikeres, harmadik otrantói csatában. A két férfi később is kapcsolatban maradt, Zalay egy időben a kormányzó szárnysegédje is volt.

Horthy a most kalapács alá kerülő levélben több érdekes dologra is kitért. Megemlíti például, hogy a szintén külföldön, Brazíliában élő fia, Miklós dolgai nem mennek túl jól Rio de Janeiróban. Egyrészt az egészségi állapota sem ad okot bizakodásra, másrészt pénzügyei is rossz irányba haladnak.









Örül az USA új elnöke, Dwight D. Eisenhower megválasztásának, mivel szerinte jól ismeri az európai helyzetet. Sztálin halálával kapcsolatban pedig a nagyhatalmakra, vagy a lehetséges utódokra utalva németül azt írja, a sok szakács elsózhatja a levest, aminek vita lesz a vége. Látnokként pedig megírja, szerinte keleten Kína lehet a legesélyesebb arra, hogy vezető pozícióba kerüljön.