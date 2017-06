6 jel, hogy érdemes elgondolkodnia a váltáson

Veszélyben a testi épsége

Ha olyan munkahelyen kell dolgoznia, ami veszélyezteti az egészségét, testi épségét, mert például a munkáltató nem biztosít megfelelő védőeszközöket, munkaruhát a feladat elvégzéséhez, esetleg megfelelő szintű oktatást egy új gép, eszköz kezeléséhez.

A munkáltató nem korrekt

Kötelező a váltás akkor is, ha azt tapasztalja, a belépéskor megállapodott feltételek nem teljesülnek, vagy ha az ígért összeg nem időben érkezik meg. „Válóok” az is, ha alaptalanul nem fizetik ki a jutalmát, vagy olyan dologra próbálja rávenni a munkáltatója, ami törvényellenes, vagy nem felel meg normáknak.

Erre figyelje azelőtt, hogy lelépne!

​​​Miután nincs kényszerhelyzetben, fontolja meg alaposan, hogy milyen munkakört, milyen céget, milyen felettest keres!



Határozza meg az új munkával kapcsolatos fontossági sorrendet, és gondolja azt is végig, miben tud kompromisszumot kötni. Hajlandó-e például többet utazni, messzebb lévő munkahelyen dolgozni?



Ne pályázzon sok helyre, viszont mindegyikhez készítsen egyedi, minőségi pályázati anyagot.



Csiszolja tökéletesre az önéletrajzát, menjen el több állásinterjúra, hisz ebből is tanul, tapasztalatot szerez.



Ha az álláskeresés során úgy látja, hogy szüksége lehet valami olyan képzésre, tanfolyamra, nyelvtudása aktivizálására, ami segítheti az elhelyezkedését, az álláskeresés ideje alatt érdemes ezekre is időt szakítania.



Sose mondjon fel addig, míg nincs az új munkáltatóval aláírt munkaszerződése, vagy legalább szándéknyilatkozat, nehogy két szék közt a pad alá kerüljön!



Figyeljen arra is, hogy az elválás a régi munkáltatóval, főnökökkel korrekt módon történjen.



Legyen együttműködő a munka átadásával, betanítással, esetlegesen a felmondási idővel kapcsolatosan.



Őrizze meg a jó kapcsolatot!