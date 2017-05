58 évet kellett várnia, hogy újra láthassa a testvéreit

© AFP

Li Hongxia 62 évesen találkozott testvéreivel. A nő 58 évig kereste hiába őket, végül 654 km-re az otthonától, idén május 8-án tudta magához ölelni a nővéreit - írja a Daily Mail. A három nővér találkozója nagyon érzelmes volt, ami nem csoda, hiszen majdnem hat évtizedbe került mire összejött.







Hongxiát négyévesen a szülei a nagybátyjához és a nagynénjéhez vitték, mert nekik nem volt gyerekük, és egyébként is iszonyatosan nagy szegénységben éltek. A legidősebb nővér a mai napig emlékszik arra a pillanatra, amikor testvérét elvitte a vonat. A Lanzhou Morning Post egyik rovatára figyelt fel az egyik nővér, amely azért jött létre, hogy rég elveszettnek hitt családtagok ismét egymásra találhassanak. Wen Yuehua írt is az újságnak, akik fel is vették a kapcsolatot a nővel. Április 18-án jelezték Hongxiának, hogy a keresés, amit megjelentetett a lapban eredményes, ugyanis egyik testvére meglátta, hogy keresi őket.







Április 26-án az elköltöztetett nővér is visszajelzett az újságnak, így már biztos volt, 58 év után létre fog jönni a találkozó. Ahogy arra számítani lehetett már az első ölelés előtt mindenki elsírta magát. A Lanzhou Morning Post értesülései szerint az apa kétszer is meglátogatta a lányát, de aztán soha többet nem ment a rokonokhoz. A szülők amíg éltek, nem beszéltek a harmadik gyermekükről, és arra sem voltak hajlandóak, hogy elmondják hol lakik.







A három nővér a gyerekeikkel és a férjeikkel jelent meg a nagy újraegyesítésen. Vélhetően soha többé nem vesztik egymást szem elől.