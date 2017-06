550 milliós villa a Balatonnál, saját ásványvízzel! Figo nélkül...

Ki ne akarna egy házat a magyar tengernél? És egy olyat, ahol saját ásványvizet tehetünk a fröccsbe? Naugye!









Eladásra kínálják a balatongyöröki Szentkirályi villát. A 325 nm lakóterű kúria egy 9620 nm-es parkosított kertben terül el és ahogy kell, csodálatos panorámával rendelkezik.

Az ingatlan télikerttel, a kertben úszómedencével, ipari konyhával, 150 nm-es melléképülettel és egy új építésű, 80 nm-es házzal várja új tulajdonosát. Utóbbi alatt egy 4 autó parkolására alkalmas garázs megtalálható, de a birtokon, biztos, ami biztos 10 gépjármű is kényelmesen elfér. A telek talán legérdekesebb kuriózuma azonban, hogy egy napi 50 m3 ásványvíz kivételére engedélyezett kút is megtalálható rajta.

A víz alacsony deutérium tartalmú, ráadásul ÁNTSZ engedéllyel is rendelkezik.



Szóval ha nem lenne elég a víz, amiben úszhatunk, itt van még az is, amit megihatunk. Lehet, a vízkészletek fogyásával ez az ingatlan értékesebb lesz, mint gondolnánk. Addig is 550 millióra lesz szükségünk, hogy megszerezzük ezt az apokalitpikus körülmények között stratégiailag fontos bázist. És amíg az bekövetkezik: csak élvezzük az édes életet!



Az ingatlan adatai

Ár: 550.000.000 Ft

Ház típusa: Villa-Kastély

Alapterület: 325 nm

Telekterület: 9620 m

Szobák száma: 10

Ingatlan állapota: Újszerű, felújítás éve: 2000

Fűtés típusa: Cirkó

