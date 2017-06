5127-szer telefonált az esztergomi férfi, mert szakítottak vele

Vádat emeltek Esztergomban az ellen a férfi ellen, aki több ezerszer hívta fel a volt barátnőjét. A férfi nem volt hajlandó elfogadni, hogy a nő szakított vele, ezért hónapokon át hívogatta.

2017 januárja és márciusa között a férfi összesen 5127-szer hívta fel a nőt, és különböző mobiltelefonos alkalmazások segítségével 1135 üzenetet is küldött neki. Ezen túl volt, hogy személyesen is felkeres­-te a nőt a munkahelyén, és az is előfordult, hogy nagy, rózsaszínű csomagot akasztott az autójára.

Zaklatás vétsége miatt emeltek vádat.