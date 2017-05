51,9 millió forint, és máris kiboríthatja Hajós Andrást!

Már ha van kutyája. De az is elég lehet, ha csak hangosan üvöltözik. Ennyiért ugyanis a magyar televíziós személyiség és zenész közelébe költözhet. Aztán már csak jól kell időzítenie a Buksi uszítását és kész a felfordulás!

Jó, persze az is lehet, hogy ön szereti a zseniálisan gyors észjárású, kreatív saját műsorokkal (Dalfutár) és szuper gyerek programokkal (Zenehajó) előrukkoló Hajóst. Ez esetben azért ajánljuk az alábbi lakást, hogy rajongásának tárgyát élőben is meg-megcsodálhassa. Meg egyébként is, ki ne akarna a Szent István park közelében élni? Bárhogy is, az alábbi 65 nm-es, 2+1 félszobás újlipótvárosi ingatlan megér egy kis időt, bár tény, a vételár elég borsos. A környék azonban értékálló, ráadásul úgy tűnik, Hajós is bebetonozta magát a XIII. kerületbe, sok színésszel és hírességgel egyetemben.









Az élet nagy kérdéseiről a csemegepultnál vagy a parkban csobogó szökőkútnál állva tehát izgalmas emberekkel beszélgethetünk. De ha csak balhézni szeretnénk a hírességekkel, arra is van lehetőség. Elvégre magyarok vagyunk!

További 15 fotó az eladó lakásról az alábbi linkre kattintva érhető el.