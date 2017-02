50 millióért árulják a velencei kápolnát - fotók

Elképesztően hangulatos és különleges ingatlant kínálnak megvételre Velencén. Az épület és a hozzá tartozó telek amiatt érdekes, mert egy valamikori kápolnát alakítottak át műteremmé.

A kápolna 1725-ben épült, a terület akkori birtokosai, a Meszlényiek kérésére. Miután Velencén elkészült a katolikus templom, a kápolna megmaradt családi imaháznak. Az 1950-es évekre azonban az épület gyors romlásnak indult, a 60-as években pedig már a bontását tervezgették, hogy parkoló létesüljön a helyén. Ekkor lépett színre Bod László festőművész.







A kályha eredetileg nem volt az imaházban, azt egy közeli kastélyból kapta ajándékba a család © Vaskó Tamás

– A szüleim épp a környéken szerettek volna megvenni egy borospincét, hogy nyári lakot alakítsanak ki. Közben viszont nagy vihar támadt, ők pedig behúzódtak a romos kápolnába. Mire elállt az eső, eldőlt, hogy inkább ezt a telket veszik meg – nyilatkozta a Bors érdeklődésére a jelenlegi tulajdonos, Bod Veronika.







Ezt a mozaikot a Bod család 1967-ben készíttette, ekkor újították fel a kápolnát, amit műteremnek, majd galériának használtak © Vaskó Tamás

Az egyház bele is egyezett a megvételbe, a fizetség részeként pedig a művész restaurálta a templom freskóit. – Éppen ötven évvel ezelőtt, 1967 márciusában vettük meg végül. A felújítást követően apám először műteremként használta, később galériát rendeztünk be itt. Számos kiállításnak, kulturális események adott otthont a kápolna és a gyönyörű kert – idézte fel Veronika. Az ingatlant most ötvenmillió forintért kínálják.







Az alapos felújításra szoruló kápolna külső falán a mai napig látható a Meszlényiek címere © Vaskó Tamás

– Utoljára 2010-ben volt itt kiállítás, bár azóta is sokan kérdezik, mi történt. Valójában megszakad érte a szívem, nem szívesen válok meg tőle, azonban már ne­hezen bírom a fenntartását. Nem feltétel nélkül akarom eladni, csakis olyan embernek, aki tovább tudná vinni azt a szellemi örökséget, amely jellemezte itt az elmúlt félszáz évet – fogalmazott Veronika.