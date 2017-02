50 ezer forintot nyert a Bors-olvasó horgász

Ötvenezer forintot nyert a Borssal a hetvenegy éves Száz György Szigethalomról. Habár korábban volt már totón 11-es találata, az ötvenezer forint eddig a csúcsnyereménye az életben.

– Mindennap megveszem a Borsot, így volt ez kedden is – mesélte Szász György. – A boltban a legfelső lapot vettem el a tartóból. Van, amikor az unokám kaparja le a matricát, de most én csináltam, és nagyon meglepődtem. Nem vagyok nagy nyertes, bár régen, amikor még csak tizenkét meccset kellett eltalálni a totón, egyszer volt tizenegy találatom. Jól jön ez az ötvenezer forint. György mikor még nem volt nyugdíjas, külügyi területen dolgozott, sokat utazott, a pénzt pedig az unokáira költi majd.







© Vaskó Tamás

– Van két gyerekem és három unokám. Az utóbbiak közül a legnagyobb már huszonkét éves, a legkisebb most öt. Csokit amúgy is szoktak kapni, de azért ebből többre is futja majd.

Nyertesünk amúgy a Bors tekintetében „mindenevő”, az elejétől a végéig elolvassa, imádja a bulvárhíreket. És, hogy mi a hobbija? – Eljárok horgászni. Ez a mostani nyeremény felér számomra egy rekordméretű ponttyal.