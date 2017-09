5+1 szüreti program a hétvégére

A szüret a szórakozás mellett kemény munka is. A sző­lő egész éves gondozásának most érik a gyümölcse. A bor szerelmeseinek érdemes ellátogatni a következő helyekre, ahol különlegességekkel is találkozhatnak.

1. Arácsi szüret, Balatonfüred 2017. szeptember 17. Arács eredetileg királyi birtok volt – az ott lakók többnyire mezőgazdasággal, valamint szőlőtermesztéssel foglalkoztak, lévén, hogy kiváló termőterület –, majd 1954-ben egyesült Balatonfüreddel. A hagyományokhoz híven, az idei szüreten is elkészítik Arács saját borát, ami azért különleges, mert az odalátogatók hozzájárulhatnak a finom nedűhöz egy fürt, vö­dör vagy láda szőlővel, amely később finom borrá érik majd.







A szőlő egész éves gondozásának most érik a gyümölcse © Thinkstock

2. Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál, Gyöngyös 2017. szeptember 15–17. A mátrai borvidék a második legnagyobb borászati terület, a legnagyobb települése pedig Gyöngyös. A szőlőfajták közül a hagyományos olaszrizlingen, leánykán és muscat ottonelen túl a szürkebarát, a sauvignon blanc és a chardonnay is kiváló minőségű borokat ad. A nedű szerelmesei nemcsak szüret alkalmával találják meg itt a számításukat, több borospince és borozó is várja őket.

3. Debrői Hárslevelű Szüreti Nap, Aldebrő 2017. szeptember 16. A borokat a mintegy 500 éves kompolti műemlék pincében állítják elő és tárolják. A Heves megyei községben kiemelt fontossággal bírnak a hagyományos, régi, úgymond őshonos magyarországi fajták, mint a hárslevelű, a juhfark, az olaszrizling, a gohér és a kadarka. A debrői hárslevelű megalkotójának, Rác Pálnak emlékszobra is áll a településen.







Egyelőre csak az idei gyümölcsöt élvezhetjük, a borra még várni kell © Thinkstock

4. Szekszárdi Szüreti Napok 2017. szeptember 14–17. Szekszárdon a présházak és a pincék a XVII. század második felében szaporodtak meg. Ezeknek a régi pincesoroknak a ma­radványai a mai napig fellelhetőek a belváros közelében is. Szekszárdon leginkább vörösborral foglalkoznak, egyes termelők pedig titokban tartják a keverés receptjét. Emellett érdekesség még, hogy itt előbb használták a bikavér elnevezést, mint Egerben. A hagyományőrző szüreti felvonuláson megjelennek a régi népviseletek, valamint a szürettel kapcsolatos eszközök. A borudvaron több mint negyven borászat, pince, és pálinkaház termékeit mutatják be.

5. Cserszegtomaji Szüreti Vigasság 2017. szeptember 16. A hagyományos szüreti felvonuláson lovas kocsikkal, traktorokkal és kisvonattal járják körbe a települést, a megállókban pedig programokkal és boros koccintással várják az érdeklődőket. Aki arra jár, megebédelhet a jelenleg étteremként üzemelő Festetics Pincében, amely 1842-ben épült, és egykor a Festetics család borászata volt.







Ezeken a mulatságokon felidézik a régi tradíciókat is © MTI

+1. Délegyházi Körtefesztivál 2017. szeptember 23. Délegyházán található egy több mint négyszáz éves vadkörtefa, mely a település címerén is szerepel. Az öreg fa előtt tisztelegve született meg a gondolat, hogy egy gasztronómiai fesztivál fő­szereplője legyen ez a gyümölcs.