44 millióra tartják Gulácsy önarcképét

Igazi kuriózumot kínál eladásra a Kieselbach Galéria aktuális, május 26-án esedékes árverésén. Gulácsy Lajos Cogito ergo sum (A falu bolondja) című festményének kikiáltási ára ennek megfelelően igencsak borsos, 44 millió forint.







Fölényes mosollyal ő néz vissza a nézőre – mondta önarcképéről a kritikusa

A festő életművében kitüntetett helyet foglalnak el a saját magáról festett portréi.

A képet több mint 50 éven át az író Füst Milán birtokolta, aki Gulácsy nagy rajongójának számított. Fiatalon a festő egyik kiállítása kapcsán írt a Nyugatba egy cikket, amelyben az elragadtatását kifejező „Uram, ha ezt a képet megvehetném!”– felkiáltás is szerepelt. Akkoriban Füst még nem engedhette meg magának, hogy képeket vásároljon.







Gulácsy Lajos alkotása lesz az árverés egyik csúcspontja

Később azonban több kortárs mű is birtokába került, 250 alkotás ékesítette emiatt is legendássá váló Párizsi utcai, majd később Hankóczy Jenő utcai lakását. Többek között A falu bolondja is része volt ennek.