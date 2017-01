3 milliót fizet a Jobbik a facebookos posztért

Vegyes képet mutat a Jobbik 24 parlamenti képviselőjének Facebook-aktivitása.

Van, aki mindennap posztol, s van, aki ezt csak 2-3 naponta, hetente teszi. Bár a képviselőknek van saját asszisztensük, aki leveheti a vállukról ezt a nehéz feladatot. Az Országgyűlés honlapján elérhető adatok szerint a Jobbik frakciója tavaly júniusban leszerződött Kilián Alexandrával, hogy a tagok Facebook-­oldalait 2016 végéig karbantartsa. Mindezért bruttó 3 millió 48 ezer forintot kapott.







Vonáék egy emberre bízták a jobbikos képviselők Facebook-oldalainak kezelését © Facebook

Kiliánról nem sokat tudni, de korábban cége, a Paradox Média Kft. rendszeresen szerződött milliókra a Jobbikkal. 2012-ben például több szerződést kötött a párttal 9,7 millió forint értékben kommunikációs tanácsadásra. A Jobbik a Borsnak küldött válaszában azt írta: Kiliánt szakmai múltja és tapasztalatai tették alkalmassá a feladatra, és a piaci árhoz képest kedvező összegre szerződtek vele. Ezért a pénzért a párt ál­lítása szerint mindenki Face­book-­oldalát szerkesztette a frakcióból, de egyes oldalakat, például Vona Gábor frakcióvezetőjét „nagyobb hangsúllyal”. Kilián együttműködött a képviselővel és munkatársaival is az oldalak kezelésében, vagyis segítséget is kapott. Ezen felül szakmai tanácsokat adott, és az eseti kampányoldalakat is kezelte. Mindezt nyolc-tíz órában, mindennap.

A Bors talált olyan céget az interneten, amely havi 15 ezer forintért is vállalja egy Face­book-­oldal kezelését, így a Jobbik által havonta és képviselőnként kifizetett 21 ezer 166 forint nem sokkal több.