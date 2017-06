270 milliárdot érő festményeket kaphat vissza a Herzog örökös

Az Egyesült Államok Fellebbviteli Bírósága kedden új határozatot hozott a David de Csepel és a Magyar Állam között évek óta húzódó ügyben. Négy év alatt immáron másodjára utasította el Magyarország azon kérését, hogy ejtse azt a pert, amely kapcsán közel negyven műkincset kellene visszaszolgáltatnia a korábbi tulajdonos örököseinek. Ezzel David de Csepel számára esély nyílt arra, hogy jogi úton szerezze meg ősei értékes, akár 270 milliárd forintot is megérő vagyontárgyait.

Lenyúlt kincs

Az egész ügy a második világháborúig vezethető vissza. Herzog Mór Lipót báró hazánk egyik legjelentősebb magángyűjteményét tudhatta magáénak, amely nagyjából 2500 műtárgyat foglalt magába. Köztük olyan fontos műveket, mint El Grecótól a Krisztust megfosztják ruháitól, Courbet-től A forrás, Van Dycktől a Lotharingiai Margit hercegnő képmása vagy Munkácsytól A délutáni látogatás. 1934-es halálát követően a gyűjteményt három gyermeke örökölte, akik a háború során igyekeztek azokat menteni.

Egy részét ugyan feljelentés alapján lefoglalták a hatóságok, másik részét azonban a Szépművészeti Múzeum kicsempészte az or-szágból. Ez az amerikaiak kezébe került, akik később visszahozták azokat az országba. Az állam viszont nem adta oda az örökösöknek ezeket, hanem zár alá helyezte a műveket. Végül mind különböző intézményekbe, a Szépművészetibe, a Nemzeti Galériába, az Iparművészetibe és a Műszaki Egyetemre került.







A Herzog család magángyűjteménye









11 képet elbukott

Jóval a rendszerváltást követően, 1999-ben nyújtotta be végül tulajdonosi igényét a képekre és a szobrokra Herzog Mór unokája, Martha Nierenberg. Ekkor 12 alkotás képezte a per tárgyát, amelyből 11-et a magyar államnak ítélt oda a Fővárosi Ítélőtábla. Ezt követően a további műtárgyakkal kapcsolatban 2010-ben a báró dédunokája, David de Csepel nyújtott be keresetet Magyarország ellen, méghozzá az Egyesült Államokban. Az örökös a pert a külföldi ál-lamok immunitásáról szóló 1976-os törvényre alapozta.







Az Andrássy úti villa az 1940-es években. A falon ott a híres kép









Csepel nyerésre áll

Ez kimondja, hogy az amerikai állampolgárok védelmében külföldi által okozott sérelem esetén amerikai bíróságon perelhető egy másik ország, vagy annak hatósága. A műkincsek összértékét 100 millió dollárra becsülték, amely mai áron nagyjából 270 milliárd forintnak felel meg. A keddi bírósági döntés értelmében Csepelnek esélye nyílt arra, hogy jogi úton végre visszaszerezze, amit jogos tulajdonának tart.