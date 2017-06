26 tonnás monstrumot ural Adrienn

Nem sok nő lehet az országban, aki egy betonszállító mixerkocsi sofőrjeként keresi a kenyerét. A Pécsszabolcson élő Reichert Adrienn pontosan ezt csinálja, holott eredetileg szülésznő a szakmája.







Itt még fehér a kocsija, de nemrég rózsaszín festést kapott © Facebook

– Az igazság az, hogy sokkal inkább abba születtem bele – szó szerint –, amit most csinálok, ugyanis egy családi vállalkozásban dolgozom. Sofőr vagyok, és az adminisztrációt is én végzem. Már gyerekként is jobban vonzottak az autók a babáknál – idézte fel a Borsnak a 33 éves Adrienn. – Fiatalon szereztem meg a B-, a C- és az E-kategóriás jogosítványt is. Először fél évig nyerges vontatót vezettem, nemzetközi fuvarozással foglalkoztam. Utána jött csak a betonszállítás, ami már nyolc éve a munkám. A mixerkocsi betonnal együtt körülbelül 26 tonnát nyom. Naponta általában háromszor-négyszer fordul Adrienn. Mivel egy kanyar nagyjából hat köbméter, napi szinten 20–25 tonna kötőanyagot mozgat meg. A monstrumot nem egyszerű vezetni, ő azonban nagyon szereti, mivel magasabban ül, mindent belát az utakon. Ráadásul csajos a mixerkocsija, nemrégiben ugyanis rózsaszín festést kapott.

– Általában Pécs környékén fuvarozok, a betont pedig elsősorban épületmunkákhoz szállítjuk. Kezdetben furcsán néztek rám a férfiak, de hamar rájöttek, hogy egyáltalán nem lógok ki közülük – zárta a magabiztos Adrienn.