25 műtét után életeket ment Norbert

Komoly megpróbáltatásokat kellett átélnie fiatalkorában egy szegedi férfinak. A 36 éves Lévai Norbert jobb lábát – mint ahogy arról a Délmagyarország című napilap is beszámolt – egy veleszületett rendellenesség miatt már gyerekként műteni kellett, amelyet később számos egyéb operáció követett.







Lévai Norbert vízimentő. Komoly megpróbáltatásokon van túl a 36 éves férfi © Délmagyar

– Kétéves voltam, amikor először kés alá kellett feküdnöm. Sokáig úgy volt, hogy Oroszországba kell utaznunk, ahol egy helyi professzor egy speciális módszerrel operált volna meg. Végül ezt a beavatkozást magyar orvosok végezték el idehaza. Én voltam az első, akin tesztelték – emlékezett vissza a Borsnak. Belegondolni sem egyszerű, de Norbert lábszárcsontját huszonöt év alatt összesen huszonötször műtötték meg. A csontot többször is elvágták, nyújtották és korrigálták, ráadásul még egy csontátültetésen is átesett. Az utolsó be­avatkozás előtt viszont vá­laszút elé állították.

– Azt mondta az orvosom: ha nem sikerül a műtét, akkor térdtől le kell vágni a lábamat. Abban a pillanatban eldöntöttem, hogyha rendbe jövök, más embe­rek megmentésének szentelem az életem – mesélte a férfi.







Megfogadta, ha rendbe jön, más emberek életéért küzd

Szerencsére az amputációra nem került sor, így Norbert egy másfél éves rehabilitációt követően letette az úszómesteri és a vízimentő-vizsgát. Azóta is árgus szemmel figyeli a partról a fürdőzőket.

– Uszodákban és folyó menti strandokon is dolgozom. Számos komoly életmentésben volt már részem, amikor a fürdőzők bajba kerültek. Sokan azt hiszik, hogy a parton ülve egyszerű munkát végzünk, pedig szellemileg igencsak kimerítő mindenkit szemmel tartani. Sajnos halálesetek is előfordulnak. Ezeket nem könnyű megélni, szerencsére azonban nem is túl gyakoriak – mondta.