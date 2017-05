1600 liter víz alatt zenél, de a fürdőkádban fél

Néhány kreatív és vállalkozó kedvű dán zenésznek köszönhető az AquaSonic nevű előadás, amit hatalmas, vízzel teli tartályokban keltenek életre. Nagyjából 10 év gyakorlás és rengeteg fejlesztés kellett a hét művésznek, hogy végül az 1600 literes akváriumukból adhassák elő zenéjüket.

A Between Music nevű társulat, azaz Laila, Robert, Morten, Dea Maria és Nanna együttese a tavalyi bemutatkozása után idén turnéra indult Dániában.

Laila Skovmand a művészeti vezető, de ő felel a szövegekért, ahogy a zenét is ő írja. Képzett énekesként új kihívásokra vágyott, ekkor született a zenekar ötlete, majd kifejlesztett egy módszert, aminek segítségével buborékot képez a szájában, hogy ezen át énekelni tudjon a víz felszíne alatt is.

Mérnökökkel és szakemberekkel közreműködve sikerült létrehozni a vízálló hangszereket, ahogy a technikát is, ami lehetővé teszi a hangok megszólalását, rögzítését. Skovmand meg akarta mutatni, hogy a lehetetlen is lehetséges, ami eddig elég jól sikerült neki. Természetesen vettek búvárleckéket is a vállalkozásuk miatt, hiszen például a legútóbbi 50 perces előadásukra 6 órát próbáltak a tartályban.

Robert Karlsson a társulat másik fontos tagja úgy gondol magára, mint aki nem kifejezetten vízkedvelő ember:

– Én személy szerint nem nagyon kedvelem a vizet. A kádban könnyen klausztrofóbiássá válok, de amikor beülök a tartályba és zenélni kezdek, valahogy megnyugszom és biztonságban érzem magam – mondja.