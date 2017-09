140 ezerről indul a Fellini-film plakátja

Film- és zene­őrültek számára igazi csemegék kerülnek kalapács alá a BÁV-nál jövő kedden.

Film- és zene­őrültek számára igazi csemegék kerülnek kalapács alá a BÁV-nál jövő kedden.

A szocializmusban külföldi és magyar filmekhez egyaránt itthon készültek a mozi­plakátok. Egy-egy filmhez, miután megnézte, több grafikus is készített tervet, majd egy bíráló­bizottság választotta ki a nyomdába és végül a mozikba ke­rülő alkotást. Emiatt is vált Magyarországon sajátos művészeti ággá a plakátkészítés. A sokszor igen merész vagy éppen elvont alkotások megszületését az is elősegítette, hogy furamód ezt a műfajt szinte alig cenzúrázták. Ez az egyedi hangvétel teszi érdekessé a magyar plakátokat itthon és külföldön is.







Plakátragasztó a budapesti Károly körúton, 1972-ben. Ami akkor egyszerű nyomtatvány volt, ma már sok pénzt érhet © Fortepan

Ezen az őszön ötödször rendezik meg a BÁV plakátaukcióját. Az árverés népszerűségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a tételek száma nő, illetve egyre érdekesebb és kü­lönlegesebb darabok kerülnek kalapács alá. Az aukciósház szerint az egyik legjobban várt tétel Herpai Zoltán legendás, világviszonylatban is keresett King Kong-plakátja, de ka­pós lehet az egyik legismertebb Bruce Lee-film, A sárkány közbelép posztere is. Az egyik különlegesség Merczel Péter Kémek a sasfészekben-plakátja, és a Felvidéki András által készített Bosszúvágy-poszter is kincs lehet a gyűjtőknek, miként A jedi visszatér, a Keresztapa 2, a Volt egyszer egy Amerika, a Megáll az idő vagy a Régi idők focija plakátja is.







© BÁV







© BÁV







© BÁV

Ezúttal lesz néhány komoly összegről induló tétel is. Például 165 ezer forint a kikiáltási ára annak a mesteri plakátnak, amit Sátori Lipót tervezett az Admiral bárnak, és a Róma című Fellini-filmhez készült poszterért is minimum 140 ezer forintot kell fizetni. A korábbiakhoz ké­pest igen erős a felhozatal a zenés és koncertfilmekhez kiadott plakátokból, illetve a propaganda-, reklám- és kiállításposzterekből. Köztük van az Illés zenekar egy dedikált plakátja, de LGT-, Abba- és Queen-poszter is akad.







© BÁV







© BÁV







© BÁV







© BÁV

A legdrágább poszter

Az eddigi legtöbb pénzt egy filmplakátért 2005-ben fizették ki egy aukción. Fritz Lang klasszikus némafilmjét, a Metropolist népszerűsítette az a széria, amiből mára mindössze négy maradt. Ebből az egyiket vették meg 690 ezer dollárért (akkori árfolyamon ez nagyjából 138 millió forint). A pletykák szerint a vevő Leonardo DiCaprio színész volt.