13 évnyi fogság elől menekül a Győrben futásnak eredt rab

Nem riad vissza az erőszaktól, veszélyes bűnöző a Győri Járásbíróságról megszökött Zvezdovics Krisztián. A férfinak van családja, de aligha keresi fel őket menekülése közben.

Késes benzinkútrablás, botos támadás, lopások írhatók a 33 éves Zvezdovics Krisztián számlájára, aki kedden kirántotta a kezét a bilincsből és megszökött a Győri Járásbíróságról. A korábban jogerősen elítélt férfit egy tanúmeghallgatásra kísérték a bíróságra, az őt vezető bv-őrt a szökés után felfüggesztették.







Zvezdovics Krisztián 2026-ig lett volna a rács mögött © police.hu

A Bors információi szerint a férfi 2013 óta ül, és csak 2026-ban szabadult volna. Valószínűleg ezért döntött a szökés mellett. Forrásunk szerint valószínűsíthető, hogy nem spontán akcióról van szó, Zvezdovics készülhetett rá. Könnyen lehet, hogy valamilyen eszköz is volt nála, amellyel meglazíthatta a bilincsét, és ezt az eszközt az őt átvizsgálók nem vették észre. Ami biztos: fél kilométernyi futás után – amelyről a városban fotó is készült – megszabadult rabruháitól, az alsó és felső részt egymástól ötven méterre dobta el. Úgy tudjuk, hogy a férfinak több gyermeke is van, de a rendőrök nem tartják valószínűnek, hogy a családjánál feltűnne. Zvezdovics a sopronkőhidai börtönben töltötte büntetését, magatartásával nem volt probléma. Ha elfogják, 3 évet is kaphat a szökésért.







A szökött rabot lefotózták Győrben. A szakértő szerint hamarosan elkapják a zsaruk

Tarjányi Péter rendőrségi szakértő szerint a szökevények 90 százalékát egy-két na­pon belül elfogják, ritka az olyan eset, amikor alapos előkészítés előzi meg a szökést, és a menekülőt olyan pénzügyi háttér segíti, amely elegendő lehet a huzamosabb rejtőzködésre, illegalitásra. Tarjányi valószínűsíti, hogy Zvezdovics sem élvezheti sokáig a szabadságot.

Újabb követő Munkavégzés közben megszökött egy rab a Szegedi Fegyház és Börtön nagyfai objektuma melletti park területéről. A 38 éves Liptai József csalás miatt töltötte büntetését.







© police.hu

