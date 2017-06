10 ember mellett fuldoklott az 5 éves, amíg anyája szaunázott

Egy ötéves kisfiú kétségbeesett küzdött az életért Helsinki egyik medencéjébe, majdnem öt percig, anélkül, hogy bárki is segített volna rajta - írja a The Sun magazin. A gyerek édesanyja szaunázott a barátaival, a medencében meg mindenki elúszott a fiú mellette, volt, aki nézte is, de nem ment oda segíteni, mert nem tudta, hogy az életéért küzd.

Bár többen is álltak közvetlenül mellette, amíg fuldoklott, sőt próbált egy másik gyerekbe is belekapaszkodni, nem sikerült a medence szélére kiúsznia. Végül feladta, és arccal a vízben lebegett. Szerencsére a mozdulatlanságának hála feltűnt az embereknek, hogy valami nincs rendben. Miután kiszedték a medencéből újra kellett éleszteni, majd azonnal kórházba szállították.

A 44 éves észt anyát bíróság elé állították, de négy hónap felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszta. Továbbá pénzbüntetést kellett fizetnie. A bizonyítás során a bíróságon felhasználták azt a felvételt is, amelyet a uszodában a biztonsági kamera rögzített.

A videót azért osztották meg végül a nyilvánossággal is, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy egy fuldokló nem mindig úgy viselkedik, ahogy azt az emberek elképzelik. A fulladáskor ritkán kiáltanak az emberek segítségért, nem kapálóznak, ilyenkor egy sor ösztönös, automatikus reakciót produkálnak, amelyek tulajdonképpen az utolsó, kétségbeesett próbálkozások arra, hogy elkerüljék a halált, mielőtt teljesen elmerülnének, ezért is hívják ezt néma fulladásnak. Ilyenkor függőleges pozícióban a kéznek lefelé irányuló mozdulatai vannak, mellyel az áldozat megpróbál a víz felszínére kerülni, és a fej hátrafeszítését is igyekszik megvalósítani, hogy a szájon keresztül levegőt tudjon venni, ez ritkán sikerül. Fontos tudni, a fuldokló nem tudja irányítani a mozgását, sőt a felé dobott mentőövet sem tudja megfogni.