1,5 méteres boát találtak egy XX. kerületi játszótéren

A kígyó körülbelül 1,5 méter hosszú és mindössze egyéves lehetett, pedig ezek az állatok 20–30 évig is elélnek, ha megfelelő körülmények között tartják őket.

– Valószínűleg élve került az utcára, de a boák trópusi állatok, nem bírják a hideget. Elég sokan kapnak karácsonyra egzotikus állatot, amivel én nem értek egyet. Fontos, hogy a gazda döntse el kell-e neki, mert elég gyakoriak az ilyen esetek és sokszor halálesettel végződnek – meséli Both Zoltán vadállat­befogó.







Both Zoltán vadállatbefogó szerint élve kerülhetett a kígyó a játszótérre. Egy kifejlett példány hossza eléri a 2,5 métert is

Ezek az állatok védettek, tehát nem csak tudatlanság volt kitenni a fagyhalálnak a boát, de még bűncselekménynek is számít. Ez a fajta nemrégiben lekerült a veszélyes állatok listájáról, tehát bárki tarthatja otthon, csupán egy igazolásra van szüksége, hogy tenyésztett kígyóról van szó. Ezt attól az állatkereskedőtől szerezheti be, akitől vette. Ettől még nem veszélytelen, méregfoga ugyan nincs, de egy kifejlett vörösfarkú boa elérheti akár a 2–2,5 méteres hosszúságot is, a szélessége pedig egy férfi combjának felel meg, ami már meg tud fojtani egy gyereket, vagy egy kisebb testű állatot.







Így találtak rá a boára. Gazdája valószínűleg ráunt

– Nyáron sokkal több ilyen esettel találkozom, előfordul, hogy 2–3 befogáshoz is riasztanak. Legutóbb Maklárra hívtak szintén egy boa miatt, hetekig kerestük, mivel a nyarat jól bírják és 1–2 hónapig is elvannak élelem nélkül. Ennek ellenére sajnos nem sikerült időben megtalálni, mire oda értünk, vasvillával leszúrták a helyiek. Ha valaki hasonló állattól szeretne megszabadulni, vagy az állatkertet kell felhívnia vagy az állatkereskedést, ahonnan való. De semmiképp se engedjük szabadon. Amennyiben valaki találkozik hasonló vadállattal, semmilyen körülmények között se fogja meg, mert halálos is lehet a találkozás vele – mondta Both Zoltán.